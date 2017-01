“Agora ele tem um pedacinho meu dentro de si”, diz esposa doadora de rim ao marido

Nesta terça-feira (10), a Santa Casa realizou o primeiro transplante renal de 2017 com doador vivo. O transplante aconteceu entre o casal Lino Omar Castilho Mendes, 53, e sua esposa Nídia Maria Narde Castilho Mendes, 51. Há mais de quatro anos que Lino era renal crônico e sofria de outras doenças que agravavam ainda mais o seu quadro. Lino sofria de uma doença renal em estado final e fazia hemodiálise desde de 2013.

A esposa conta que foi uma surpresa quando os exames começaram a ser compatíveis, ela era a única opção, pois os filhos são jovens e não é indicado para o transplante. “Eu fiz várias vezes os exames, e não imaginava o que isso resultaria por eu ser apenas esposa. E nós não perdemos a esperança de uma vida melhor. Até que no final do ano passado em um retorno ambulatorial veio a surpresa com as notícias da compatibilidade entre nós”, disse.

Casados há 20 anos, o casal que tem quatro filhos, não imaginava que o elo que os ligavam passaria de uma simbologia e aliança. “Após a confirmação de que eu podia ser a doadora, nós ficamos muitos felizes. Foi o nosso presente de 2017, e agora ele tem um pedacinho meu dentro si”. Em resposta, Lino retribuiu o carinho da esposa. “Nossa união é ainda maior a partir de agora e tudo será diferente”, finaliza.

A cirurgia dos dois teve início por volta das 7h30 da manhã. Nídia foi a primeira a entrar na sala cirúrgica e sua cirurgia demorou aproximadamente uma hora. Em seguida, a equipe médica realizou os procedimentos de implante do órgão em Lino, mantendo no lugar seus dois rins, ou seja, o implante é realizado um pouco abaixo de um dos rins originais. Os procedimentos foram realizado sem intercorrência e sendo concluído as 12h. Após o procedimento, os pacientes foram encaminhados à recuperação.

Estado Atual

Na manhã desta quarta-feira (11), os médicos atualizaram o estado de saúde dos pacientes que, segundo a nefrologista, Rafaela Campanholo Grandinete, ambos estão bem e conscientes. A doadora, Nídia Castilho, está bem e com previsão de alta para esta quinta-feira (12). O receptor, Lino Castilho, está respondendo dentro das expectativas esperadas com o novo rim já trabalhando e urinando via sonda.

A equipe médica responsável pelo transplante foi composta pelos médicos urologistas Dr. José Carlos Martins, Dr. Waldemar Abe, Dr. Thiago Frainer, Dr. Guilherme Stangarlin, e residentes em urologia, além da médica nefrologista Dra. Rafaella Campanholo Grandinete e o anestesista Luiz Gustavo Orlandi e seus residentes.