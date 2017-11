Agraer viabiliza 7 mil mudas de abacaxi para agricultura familiar em Corguinho

Dentro do trabalho de fomento à diversificação de cultivo de alimentos e, consequentemente, na melhoria da renda dos pequenos produtores, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) viabilizou sete mil mudas de abacaxi em benefício da agricultura familiar de Corguinho.

“Essas mudas de abacaxi a princípio serão acondicionadas em uma propriedade bem próxima à área urbana do município, onde serão plantadas com finalidade de multiplicá-las. Cada muda plantada oferece cerca de cinco a sete outras novas. Feito isso, esse número maior de mudas poderá atender a mais beneficiários da agricultura familiar de Corguinho”, explicou o coordenador da Agraer do município, Lucas Alves Neto.

Lucas ressalta que a ideia se concretizou a partir de uma parceria firmada entre a prefeitura de Corguinho, sob a gestão da prefeita, Marcela Lopes, e a Agraer, gerenciada pelo diretor-presidente, Enelvo Felini. “A proposta partiu do município e a Agraer acatou por beneficiar diretamente o agricultor familiar que é a maior preocupação da instituição”, diz o coordenador.

“Agraer disponibilizou as mudas, o combustível, o caminhão e, também, a assistência técnica por meio dos técnicos da Agência de Corguinho”, finaliza o coordenador.