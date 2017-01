Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (26), transportando 10 quilos de maconha nominada como “AK-47”, num ônibus de viajem, na BR-463, em Ponta Porã.

De acordo com o site Porã News, o flagrante aconteceu por volta das 8h40, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez sinal de parada ao condutor do ônibus, que seguia Ponta Porã a Campo Grande.

No interior do coletivo, os policiais encontraram uma bolsa e uma mochila no bagageiro interno, sobre a poltrona ocupada pelo adolescente. Em vistoria, os policiais encontraram 13 tabletes de maconha, que estavam embrulhados com nome “AK-47” escritos nos tijolos.

Diante do flagrante, os agentes pediram para o adolescente se levantar, o que foi desrespeitado pelo jovem, desobedecendo todas as ordens. Em tom agressivo o adolescente repetia palavras que não poderia ser algemado e que a droga não lhe pertencia.

Após o bate o boca, os policiais precisaram o uso de algemas para conter a agressividade do adolescente e o conduzi-lo até a delegacia de Polícia Civil para registro do crime. Segundo a Polícia local, o menor já foi preso anteriormente por tráfico de drogas pela Força Tática de Ponta Porã.