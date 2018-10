Laudo é compatível com as avaliações feitas por profissionais de psicologia e psiquiatria da Penitenciária Federal de Campo Grande

Uma nova avaliação psiquiátrica será realizada em Adélio Bispo de Oliveira, o agressor confesso da agressão ao candidato a Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. A ordem veio do juiz Bruno Savino, da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora.

O pedido de “incidente de insanidade” já havia sido negado pelo juiz, que reviu a decisão após a defesa do autor ter solicitado novo pedido, só que desta vez a sua decisão está companhada de um laudo psiquiátrico particular que atestou transtorno grave.

O laudo é compatível com as avaliações feitas por profissionais de psicologia e psiquiatria da Penitenciária Federal de Campo Grande, segundo a Justiça Federal de Minas Gerais. Baseado nesse laudo, o juiz Bruno Savino deferiu a abertura do incidente, processo no qual será julgado se o agressor tem, ou não, sanidade mental.

Depois desse reconhecimento de insanidade, a defesa almeja que sejam afastadas as acusações do Ministério Público Federal (MPF) que enquadram Adélio Bispo na Lei de Segurança Nacional. Caso isso ocorra, uma eventual pena se tornaria mais branda e seria cumprida em um manicômio judicial, em vez de em uma penitenciária.