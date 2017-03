A Polícia Nacional e a Divisão de Homicídios trabalham incansavelmente para localizar o suspeito de executar Ronny Pavão, irmão de Jarvis Chimenes Pavão, que foi morto com 11 tiros, na noite desta terça-feira (14), na região central de Ponta Porã.

De acordo com o ABC Color, o nome de Erineu Soligo, conhecido como “pingo”, seria também um dos principais suspeitos de mandar executar Ronny Pavão.

Pingo que trabalhou como chefe de segurança para Jorge Rafaat Toumani, cumpre pena de 41 anos, na Penitenciária Federal de Catanduva (PR)e, é conhecido pela mídia brasileira e paraguaia por ser “embaixador de mil e uma identidades”.

Natural Três Passos (RS), Erineu é agricultor e um ex-soldado. Ele chefiava o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul desde 1970. De acordo com informações do site Zero Hora, na época se estabeleceu em Aral Moreira e adquiriu propriedades rurais em Capitan Bado (PY), e já trabalhou para outro narcotraficante, Fernandinho Beira Mar.

A Polícia paraguaia também trabalha com diversas alternativas. Informado ontem pelo Rádio Cardinal, o brasileiro e ex-policial militar, Aldair José Velo também pode ser um dos principais suspeitos de executar o irmão de Pavão.

O Portal JD1 Noitícias entrou em contato com a Polícia Civil de Ponta Porã que por questões de segurança não quis comentar sobre o caso e a investigação segue em sigilo.