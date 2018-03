Um agricultor do Assentamento Itamarati, que não teve o nome divulgado, encontrou uma ossada humana na noite de quarta-feira (7), e pode ser de Celso Dias Espindola, desaparecido há um mês e dois dias em Ponta Porã.

De acordo com o registro policial, o trabalhador saiu para colher soja a noite quando pisou na ossada. De imediato, o agricultor foi chamar a patroa que sabia do desaparecimento do rapaz e comunicou a mãe do desaparecido.

A família registrou o desaparecimento de Celso no dia 11 de fevereiro deste ano, dia exato em que desapareceu e procurou a polícia para registrar o achado de cadáver, mas, segundo o registro policial, a família não tem certeza que a ossada é mesmo de Celso.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames e confirmar se o cadáver encontrado é do garoto desaparecido.