Agricultura de Precisão: Senar/MS lança curso para uso de drones no campo

Diante desse cenário, o Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural lançou neste mês o curso de utilização de drones como tecnologia de precisão. O curso possibilita que o participante defina os conceitos, conhecendo a legislação e regulamentação vigente para uso da tecnologia aplicada no ambiente rural, além de aprender as mais modernas metodologias de planejamento na execução de voos, com foco nas diferentes áreas do agronegócio.

“Até recentemente, a forma mais avançada de monitoramento utilizava imagens de satélite, extremamente caras e imprecisas. Hoje, a tecnologia oferece uma grande variedade de possibilidades de monitoramento de safra por um menor custo, e pode ser integrada em todas as fases do ciclo de vida da lavoura”, aponta a analista educacional do Senar/MS, Elisa Rodrigues.

Segundo Elisa a utilização dessa ferramenta permite que a agricultura se torne altamente orientada por dados, o que eventualmente conduz a um aumento de produtividade e de rendimento, bem como a pecuária e a silvicultura. “Devido à facilidade de uso e ao baixo custo, os drones podem ser usados para produzir animações em sucessão cronológica mostrando o desenvolvimento exato de uma lavoura. Essa análise pode revelar ineficiências de produção e levar a uma melhor gestão de lavouras. A demanda do agro será principalmente por drones altamente automatizados com câmeras e sensores mais sofisticados”, explica.

Sobre o curso – A capacitação faz parte do Programa Especial de Agricultura de Precisão. O Sindicato Rural de Dourados formou duas turmas-piloto para o treinamento de 26 pessoas nesta última semana. O curso aborda as noções gerais sobre a ferramenta e técnicas de pilotagem, obtenção e processamento de dados e interpretação e tomada de decisão baseado em dados obtidos por meio desta tecnologia.

“O Senar/MS está trazendo pra seu portfólio de curso algo diferenciado apostando nesse tema que é tão relevante no processo produtivo atual. Os alunos que concluíram o curso saem bem satisfeitos e cheios de ideias para começar a utilizar essa tecnologias em suas propriedades e atividades produtivas, com a certeza de que os drones são verdadeiros aliados no dia-a-dia do campo”, destacou o instrutor do Senar/MS, Thamylon Camilo Dias.

Pré-requisitos: para participar o aluno deve ter 18 anos completo, ensino fundamental completo, ter noções básicas de informática, e estar envolvido diretamente ou indiretamente com atividades rurais. Durante a capacitação deve priorizar o uso de boné ou protetor solar para a aula prática, calçado fechado, camisa manga longa.

Evento em novembro – No dia 22 de novembro, a partir das 18 horas, o SENAR/MS e o Grupo Novo Olhar, com apoio da Embrapa Gado de Corte, realizam um ciclo de palestras sobre drones e suas aplicações no agronegócio do futuro. O evento acontece na Casa Rural, e as inscrições são gratuitas.