Agricultura familiar se destaca no mercado de tecidos nobres

Mais do que ser a Capital do leite em Mato Grosso do Sul, Itaquiraí se destaca no mercado de tecidos nobres. Situada a 410 km da Capital, o município de Itaquiraí é a sétima cidade de maior produção de casulos do bicho-da-seda no País, conforme dados divulgados recentemente pelo IBGE.

Só em 2016 foram quase 94 toneladas produzidas a partir do trabalho de 70 famílias de agricultores familiares do município.

É na agricultura familiar, em barracões de pequenos sítios como o do agricultor Lafaete Deodoro, do assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí, que as lagartas encontram o ambiente propício para desenvolvimento e produção do tão cobiçado casulo que dá origem ao tecido cujo toque, beleza e qualidade se sobressaem sobre os demais.

“Antes trabalhávamos com gado, antes de mexer com o bicho-da-seda. Daí eu vi que estava fracassando e eu apelei para o bicho-da-seda”, lembra o agricultor que há dois anos atua no ramo.

Só Itaquiraí é responsável por quase metade da produção sul-mato-grossense de seda, sendo o restante dos casulos oriundos de Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Deodápolis e Glória de Dourados.

Mercado

A maior produção de seda brasileira é originada de três estados sendo Paraná (2370 toneladas), São Paulo (343 toneladas) e Mato Grosso do Sul (143 toneladas), seguindo a ordem decrescente no ranking.

Os casulos que são produzidos nos barracões da propriedade do agricultor Lafaete seguem viagem até o Paraná, principal base da Bratac, empresa 100% brasileira que a mais de 70 anos atua no ramo da fiação de seda. “Daqui o casulo vai para Umuarama, Paraná, e depois vai até para a China”, conta.

Apesar de não liderar o mercado mundial da seda, o Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos produtores de maior qualidade.

Após o processo de fiação no Paraná, o produto é exportado para países como EUA, Japão, França e demais países europeus. Em média, o casulo de um único animal é capaz de gerar 1,5 mil metros de fio de seda. O trato com os bichos no barracão é todo manual, o que exige dedicação, mas ao mesmo tempo dispensa o uso de produtos químicos, garantindo qualidade de vida no campo e produto final.