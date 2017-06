Água Clara recebe recursos do Governo para infraestrutura

Água Clara recebe investimentos em infraestrutura de R$ 722 mil oriundos do Governo de Mato Grosso do Sul como contrapartida às emendas do deputado federal Elizeu Dionízio. O montante será destinado a obras de infraestrutura no bairro Jardim das Palmeiras.

A assinatura de liberação dos recursos aconteceu na segunda-feira (19.6), em solenidade no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, de deputados federais e prefeitos municipais.

“Esse asfalto que está vindo para nós do Governo Estadual e Federal é uma ajuda muito grande que nós estamos tendo no nosso município. Todos sabem que hoje nós estamos atravessando uma crise mundial financeira, então não é fácil hoje o município fazer asfalto com recurso próprio”, declarou o prefeito Edivaldo Alves de Queiroz. “Vai ajudar nosso bairro, nossa cidade, nossa população e a nossa administração”, completou.

Parceiro dos 79 municípios, o governador Reinaldo Azambuja avalia que “governar é dividir responsabilidades”. Por isso, tem empenhado recursos para auxiliar as administrações municipais. “Temos inúmeros investimentos nas áreas de Saúde, Segurança, Infraestrutura e diversos outros setores em todos os municípios sul-mato-grossenses”, ressaltou.

Mais investimentos

Por meio da parceria com o Governo do Estado, Água Clara já recebeu também investimentos nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (R$ 602 mil); a contratação para a construção de 42 unidades habitacionais (R$ 410 mil); e a obra de restauração asfáltica da rodovia MS-245, numa extensão de 57 quilômetros no entroncamento da MS-324 e a Ponte do Rio Verde (R$ 5,8 milhões).