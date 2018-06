Ailton Stropa morre por complicação após cirurgia

O ex-diretor da Agepen passou por uma cirurgia bariátrica, mas houve complicações no pós cirúrgico

Morreu na manhã de terça-feira (19), em São Paulo, o juiz aposentado e ex-diretor da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Ailton Stropa Garcia, 62 anos.

O juiz estava internado na capital paulista, onde passou por uma cirurgia bariátrica, mas houve complicações após a cirurgia e ele acabou falecendo.

Segundo informações do Dourados News, o corpo será transladado para Dourados e o velório ocorrerá na 1ª Igreja Batista, no cruzamento das ruas João Cândido Câmara e Cuiabá.

História

Stropa comandou a Agepen entre abril de 2015 e janeiro de 2017, quatro dias depois de deflagrada a "Operação Girve", que apurava supostas ilegalidades cometidas durante a realização do Curso de Treinamento para Intervenção Rápida, Contenção, Vigilância e Escolta do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Girve).

O juiz aposentado também tentou carreira na política ao se candidatar, em 2014, ao cargo de deputado federal pelo (DEM). No pleito, ele conseguiu 7.196 votos, ou 0,56% dos válidos.