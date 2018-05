Ainda há seis pontos de bloqueio nas rodovias de MS

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontam que ainda há seis pontos de bloqueio nas rodovias de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (29). Nestes locais o trânsito é liberado para todos exceto para caminhoneiros.

São quatro bloqueios na BR 163, um em Rio Verde de Mato Grosso, dois em Campo Grande (no anel viário e no posto Caravaggio), um em Rio Brilhante e em Maracaju o bloqueio é na BR 267. O sexto ponto é em Terenos na BR 262.

Ao todo, em MS, nesta terça-feira são 24 pontos de manifestações, mas nesses locais não há nenhum tipo de bloqueio, somente protesto.

Segundo o Inspetor Tércio Baggio, da PRF, o foco do trabalho da polícia são os bloqueios. “Houve uma redução no número de pontos de manifestações. Contudo, o foco do nosso trabalho são os seis bloqueios”, concluiu.

* matéria atualizada para acréscimo de informação às 10:14.