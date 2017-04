Ainda não comprou seu ovo de chocolate? Veja onde está mais barato na Capital

E aquela velha história de que brasileiro deixa tudo para a última hora se repete nesta páscoa. Muita gente deixou para comprar o tão famoso ovo de chocolate às vésperas do feriado e não tem tempo nem pesquisar. Foi pensando nessas pessoas que o JD1 Notícias, com base nas informações do Procon, preparou um lista dos lugares que oferecem os melhores preços.

De acordo com a segunda pesquisa de preços da Páscoa 2017, realizada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulgada na quarta-feira (12), os valores dos ovos de chocolates variam até 73% de um supermercado para outro.

O levantamento de preços dos ovos de chocolate inclui 92 itens pesquisados em nove estabelecimentos da Capital. O produto com maior variação de preço é o Bis Meio a Meio de 530g, que foi encontrado com preços de R$ 34,90 a R$ 60,40, o que corresponde a uma variação de 73%. No entanto, a média de variação entre todos os itens pesquisados é de 20,41%. Na pesquisa é possível saber ainda quais estabelecimentos ofertam o maior número de itens com menor preço.

Veja a tabela de preços