Ainda sem notícias, familiares de Deyze continuam as buscas

Ainda sem notícias, família continua a procura de Deyze Vieira Espíndola, de 27 anos, que desapareceu na última sexta-feira (6). Os familiares pedem ajuda à população por meio das redes sociais para encontrar Deyze.

De acordo com Gleice Vieira Espídola, de 29 anos, sua irmã foi vista pela última vez em frente ao seu serviço que fica no na Avenida Presidente Vargas próximo ao Colégio Militar.

A mulher desaparecida é casada e tem quatro filhos o mais novo tem três anos. Gleice disse que sua irmã tem problemas de saúde, há três meses Deyze passou por um estresse muito forte e agora tem problemas de memória.

“Minha irmã tem problemas, ela também precisa tomar remédio controlado para se tratar. Estamos procurando por ela desde o dia do seu desaparecimento, até em Terenos procuramos por ela”, desabafou Gleice.

A última noticia que a família teve foi no sábado à noite onde o dono de um bar, que fica no Indubrasil, informou ter visto Deyze caminhado sozinha pela rua da região no sábado (7) a noite.

Quem souber de alguma informação pode ajudar ligado nos seguintes números: (67) 99952-5576/ 99109-3952/ 99112-8034.