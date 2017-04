Bêbado, um homem, de 55 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (6) após causar um acidente envolvendo três veículos, na avenida Afonso Pena, logo após o viaduto da rua Ceará, na região central de Campo Grande. Ninguém ficou ferido.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, por volta das 22h, o autor seguia em seu veículo VW Parati, e após passar pelo viaduto não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um GM/ Classic, que acabou colidindo na traseira de um MMC/Asx, ocasionando um engavetamento. Todos os automóveis envolvidos no acidente seguiam pelo mesmo sentido.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local deparou com o visível estado de embriaguez do condutor responsável pelo engavetamento.

Segundo os militares, foram realizados um teste de bafômetro, que deu como positivo de 0,67 miligramas de álcool por litro de sangue.

O condutor em visível estado alcoólico, foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde deverá ser liberado após pagar fiança ao delegado de plantão.