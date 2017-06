O ex-deputado federal Aldo Rebelo, ministrará palestra sobre os cinco anos de vigência do Código Florestal Brasileiro. O evento faz parte programação do Governo do Estado em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

A palestra é gratuita e será realizada às 19h, no auditório Germano Ramos do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Após a palestra de Rebelo será aberto um painel de debates envolvendo representantes do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Famasul (Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul), da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), da WWF Brasil pelas organizações ambientais e do Ministério Público. O público poderá interagir com perguntas e opiniões.

Ainda em alusão do Dia do Meio Ambiente, haverá um ato governamental antes da palestra de Aldo Rebelo em que o governador Reinaldo Azambuja vai assinar medidas importantes para a área ambiental.