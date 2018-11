Na próxima segunda-feira (3), em Brasília, acontecerá o 1º Encontro Brasil e Alemanha de Direito do Consumidor no qual serão debatidas ações que visam a defesa do consumidor nos dois países. O objetivo é consolidar uma base de estudos sobre a proteção dos direitos do consumidor no Brasil e na Alemanha, a fim de inspirar a definição de novas políticas em ambos os países.

O Ministério da Justiça será a sede do evento, realizado em parceria com a Embaixada da República Federal da Alemanha em Brasília. Até o dia 6 de dezembro, membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, entidades jurídicas, empresários, associações representativas e profissionais de múltiplas áreas, além de representantes da Alemanha que virão ao Brasil especialmente para a ocasião, abordarão temas fundamentais para o presente e futuro do direito do consumidor em nível nacional e internacional.

Durante o encontro, serão apresentados aspectos da defesa do consumidor no cenário brasileiro e no cenário alemão, painéis com ações coletivas na defesa do consumidor, defesa do consumidor no âmbito do poder judiciário e meios extrajudiciais de solução de conflitos de consumo, cyber segurança e comércio eletrônico, e questões que envolvem o consumidor turista.

Além do ministro da Justiça, Torquato Jardim, têm presença confirmada a secretária de Estado do Ministério Federal da Justiça e Defesa do Consumidor, Rita Hagl-Kehl, autoridades e professores do Direito do Consumidor de ambos países.

Segundo Gabriel Reis Carvalho, diretor substituto do Departamento de Defesa do Consumidor (DPDC), essa é a primeira vez que um evento dessa natureza é realizado. "Brasil e Alemanha são referência, em suas respectivas regiões, no que diz respeito a defesa do consumidor e por isso esse compartilhamento de informações é tão significativo", destacou Reis.