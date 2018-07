Alerta de clima seco nesta sexta-feira em todo o estado

Nesta sexta-feira (13), especialmente à tarde, as condições climáticas favorecem à ocorrência de baixa umidade do ar no estado, com valores abaixo de 30%.

Será de períodos de tempo firme com temperaturas, tanto máximas quanto mínimas, em gradativa elevação em praticamente todo Mato Grosso do Sul. As condições serão de tempo estável e progressivamente mais seco, mas com alguma variação de nebulosidade, especialmente em níveis altos, o que não ajuda a aliviar os baixos índices de umidade relativa do ar e a formação de névoa seca.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 17 °C e a máxima de 29°C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 28°C.

Três Lagoas tem mínima é de 15°C e a máxima de 27°C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 16°C e a máxima de 29°C.

No sul do estado, a mínima é de 14°C e máxima de 29°C, em Mundo Novo.

Na região norte, Sonora registra mínima é de 17°C e máxima de 32°C.