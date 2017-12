Alerta para ruas interditadas neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições em algumas ruas neste fim de semana, para realização de eventos. Confira:



Data: 23.12.17 (sábado)

• Natal do Bem – Rua Manoel Moreira entre Rua Elmira Ferreira de Lima e Rua Jacinto Maximo Gomes – 13h00min às 17h00min.

• 3º Berro de Carnaval Bloco : to dando pinta – Rua Barão do Rio Branco entre Rua Joaquim Nabuco e Rua Alan Kardec – 11h00min às 23h00min.

• Natal Solidário – Rua Eldorado,entre Rua Alberto Sabim e Rua Carlos Chagas – 09h00min às 12h00min.

• Carreata para entrega de presentes para crianças carentes – Inicio na Av. Afonso Pena, Av. Rubens Gil de Camilo, Av. Ricardo Brandão, Av. Fernando Corrêa da Costa. Av. Calógeras, Av. Costa e Silva, Av. Gury Marques, Av. Guaicurus, Rua Evelina Selingard, Rua Anselmo Selingard, Rua Lucia dos Santos,Rua Dario Anhaia Filho, Rua Cenira Soares Magalhães, Rua Evelina Selingardi, Av. Guaicurus , Rua Escaramuça, Rua Antônio Prado, Rua Afonso Celso, Rua Manoel Pereira de Souza, Rua Eng. Paulo Frontim, Av. dos Cafezais, Rua Delegado Alfredo Hardman e Jockei Club – 13h00min às 20h00min.

Data: 24.12.17 (domingo)

• Festa Natalina – Rua Jose Bento da Silva nº 30 entre a Rua Joaquim Amarilho da Silva e Rua Carlota dos Santos – 12h00min às 17h00min.

• Natal Solidário – Rua Gumercindo Pereira entre Rua Manoel de Oliveira Gomes e Rua Antônio Alves Setti -Bairro: Maria Aparecida Pedrossian – 13h00min às 18h00min.

• Festa Natalina – Av. Sete entre Rua Carlos Castilho e Rua Zacarias Mourão – 09h00min às 11h00min.

• Festa Natalina – Av. Amaro Castro Lima entre Rua Benjamin Chadid e Rua Ronaldo Giordano – 09h00min às 11h00min.

• Entrega de presentes para crianças – Rua Tucuruvi entre Rua Enzo Cianteli e Rua Mestre Estanislau Pnatier – 08h00min às 17h00min.

No dia 23 de dezembro, com início às 21h e término às 04h, a Agetran fará interdição nas proximidades do Hotel Âncora localizado na Avenida Gury Marques, 8.371, onde acontecerá o evento Atitude 67. Por consequência, a agência solicita o apoio e atenção no tráfego/ trânsito, nas proximidades do hotel Âncora.