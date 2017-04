O chef Junior Durski, presidente da rede de restaurantes Madero, dá a receita de um dos seus pratos preferidos para esta época do ano, o Lombo de Bacalhau.

O Lombo de Bacalhau Gadus Morhua, com cebola, tomate, azeitona e batatas integra o cardápio do Durski, restaurante famoso pela gastronomia internacional e eslava também comandado pelo chef Junior Durski, e ganhador de prêmios como “O melhor restaurante do Sul do Brasil”, pelo Guia 4 Rodas; "Melhor Carta de Vinho" pela Veja, Guia 4 Rodas e pela Prazeres da Mesa; além de acumular os títulos de melhor adega, melhor carne e melhor sobremesa. O Durski foi eleito em 2016 o Melhor Restaurante de Curitiba pelo jornal Gazeta do Povo.

“O Lombo de Bacalhau é um dos pratos mais pedidos do Durski e eu considero um prato muito saboroso. Como sempre digo, gosto de servir o que gosto de comer, por isso fiz questão de incluir no cardápio esta receita tradicional da minha família”, conta Durski.

O chef compartilha duas boas dicas sobre o bacalhau. “Na hora de escolher, prefira o lombo de bacalhau dessalgado e congelado, que é muito bom. O processo de dessalga do bacalhau seco é difícil e demorado. Deixe isto para profissionais especializados. E antes de grelhar o lombo, seque-o em papel toalha.”

Confira abaixo a receita do Lombo de Bacalhau Gadus Morhua:

(Serve duas pessoas)

Ingredientes:

600g lombo de bacalhau dessalgado

4 batatas médias

02 colheres de azeite de oliva

06 unidades de azeitonas verdes

06 unidades de azeitonas pretas

06 unidades de tomate cereja

04 dentes de alho com casca

02 ovos cozidos

02 cebolas fatiadas

Modo de preparo:

Grelhe o lombo de bacalhau no azeite de oliva por cerca de 10 minutos, até dourar e ficar macio. Cozinhe as batatas e deixe esfriar. Corte-as em rodelas e reserve.

Enquanto o bacalhau doura, refogue a cebola e o alho no azeite de oliva até murchar. Acrescente as azeitonas, os tomates e as batatas. Deixe aquecer bem e coloque os ovos cozidos cortados em quatro.

Coloque no prato o bacalhau e os legumes e monte a seu gosto. Regue com azeite de oliva e sirva.