ALMS aprova divulgação do Disque 100 nas salas de cinema

O Disque 100 é um serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual

Os parlamentares aprovaram em Redação Final na sessão ordinária desta quarta-feira (31), o Projeto de Lei 5/2017, de autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), que torna obrigatória a divulgação do Disque 100 e do aplicativo Proteja Brasil nos cinemas de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

O Disque 100 é um serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão dos crimes e orientar a elaboração de políticas públicas. Já o Proteja Brasil é um aplicativo gratuito para fazer denúncias, localizar órgãos de proteção nas principais capitais e ainda se informar sobre as diferentes violações. Os dados obtidos pelo aplicativo são encaminhados diretamente para o Disque 100.

Por unanimidade, os deputados também aprovaram um Projeto de Resolução (PR), que concede Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB).