ALMS deve analisar dois projetos na sessão desta quinta

Os deputados estaduais devem apreciar duas propostas durante a Ordem do Dia desta quinta-feira (16). Em 2ª discussão, o Projeto de Lei (PL) 139/2017, de autoria do deputado Renato Câmara, e com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Ciência e Tecnologia, que inclui no calendário oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira de Sementes Nativas e Crioulas e Produtos Agroecológicos, realizada no município de Juti.

Já o PL 241/2017, em discussão única, que conta com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi, declara como Utilidade Pública Estadual a Associação de Agricultores Diamante Verde de Itaquiraí.