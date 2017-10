Os preços médios do leite longa vida (UHT) em outubro tiveram uma alta de 3,1% no atacado, na comparação com o fechamento do mês anterior.

Segundo a Scot Consultoria, a alta é uma tentativa da indústria de melhorar a margem de comercialização do produto, que foi negativa nos últimos meses.

Esta alta no atacado, porém, não significa reajustes positivos para o produtor de leite no curto prazo. Tudo depende de como ficará a demanda e o escoamento da produção neste último trimestre.

Lembrando que, no período de final de ano normalmente cai o consumo de lácteos, especialmente de leite fluído, mas por outro lado temos uma demanda maior por manteiga, leite condensado e creme de leite, em função das festividades de fim de ano.