Alterada a data da prova do Concurso da Câmara

Foi publicada no diário oficial da Capital, desta segunda-feira (16), uma retificação do Poder Legislativo quanto ao concurso público de provas e títulos para o quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Campo Grande.

Segundo a retificação as provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, estão previstas para o dia 17 de dezembro de 2017 e serão realizadas em Campo Grande, em horários e endereços a serem divulgados através de edital específico.

A alteração da data se deu pela justificativa da realização no dia 26 de novembro de 2017 do vestibular UFGD e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), com objetivo de não cercear o direito dos candidatos de participar do concurso.

No entanto permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos (Edital nº. 001/2017, de 28/07/2017).