Bêbado, um homem de 37 anos acionou o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar de Coxim, após ver um homem cortando a barriga de uma grávida. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (20).

De acordo com o site Edição de Notícias, o homem relatou que a mulher estava amarrada e algumas crianças em volta dela. Segundo ele, deparou com um homem segurando uma faca em punho, e tentava cortar a barriga da mulher para tentar tirar o bebê.

Visivelmente alcoolizado, o rapaz ainda dizia que o homem teria tacado fogo na mulher e depois fugido do local. O nível de alucinação do homem era tão grande que ele confirmou várias vezes a história, relatando até a cor das roupas que as crianças usavam.

A corporação tentou enviar o rapaz ao hospital, mas ele negou atendimento médico e assinou um termo de responsabilidade.

Segundo informações de testemunhas, o rapaz chegou à manhã no município e ingeriu um litro de pinga com sua conveniente.