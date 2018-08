Na manhã de segunda-feira (27) um acidente deixou uma aluna ferida, em uma escola no Distrito de Arapuá em Três Lagoas. A vítima caiu em um "buraco" que se abriu no chão e quase se afogou em uma semi-fossa.

Segundo informações da Rádio Caçula o acidente aconteceu quando a aluna de 12 anos seguia em direção ao banheiro, antes de entrar na sala de aula, parte do piso cedeu e afundou, fazendo com que ela caísse no local. A menina quase se afogou, pois a água, vinda do banheiro, era direcionada para aquela fossa.

Outra aluna, que estuda no 3º colegial, entrou na água e salvou a vítima. Com o acidente, a vítima teve ferimentos na cabeça e recebeu os primeiros socorros de uma técnica de enfermagem de Arapuá. Depois foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas.

A direção da escola acionou o órgão responsável pela manutenção da unidade escolar para fazer uma vistoria no local e reparar os danos causados com o acidente.