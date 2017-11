As alunas do 3º e 9º anos da Escola do Sesi de Três Lagoas disputaram e venceram a competição

As alunas do 3º e 9º anos do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Três Lagoas disputaram e venceram o 22º Campeonato Paulista de Jiu Jitsu, que foi disputado no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri (SP). De acordo com a diretora Zuleica Alves Guimarães, a Escola ficou feliz com a conquista das estudantes Ana Luiza SilvaTozoni e Julia Vitória Silva Tozoni, que são irmãs e obtiveram um resultado importante dentro de suas respectivas modalidades.

“Sabemos que o jiu jitsu é uma arte marcial de origem indiana e japonesa, importante para o desenvolvimento corporal, psicológico e capacidade de concentração dos praticantes. Ajuda também na formação de princípios como respeito, solidariedade, generosidade, bem como favorece a lida com vitórias e derrotas. Para nós, é muito importante divulgar os talentos que a escola possui e as nossas duas alunas são exemplos de destaque”, pontuou.

As alunas Ana Luiza SilvaTozoni, do 3º ano do Ensino Fundamental, e Julia Vitória Silva Tozoni, do 9º ano do Ensino Fundamental, fazem parte da equipe Syon Jiu Jitsu, de Três Lagoas (MS), que conquistou 9 medalhas na 22ª edição do Campeonato Paulista. Elas são orientadas e treinadas pelo professor André Tozoni, sendo que Ana Luiza Silva Tozoni conquistou medalha de ouro e Julia Vitória Silva Tozoni conquistou o bronze. “Eu gosto do jiu jitsu. O campeonato é legal, mas fico nervosa quando eu luto e tenho raiva. Eu me preparo para a luta. O sensei me ajuda e eu treino com os meus amigos para ganhar a luta”, disse Ana Luiza Silva Tozoni.