Emanoel Nascimento, 12 anos, aluno da Escola Municipal Elizabel Gomes Sales, em Campo Grande, participou de uma grande seleção de brasileiros na disputa de uma vaga no Balé de Bolshoi (a maior e mais tradicional escola do mundo) e saiu vitorioso tornando-se o primeiro homem do estado a entrar escola russa de dança. Ele disputou a vaga com quase 6 mil pessoas.

O estudante foi para Santa Catarina junto com a colega Giovana Benites da Silva para disputar a seleção que ocorreu semana passada para o Balé Bolshoi do Brasil. Os talentos foram descobertos pela professora Thais Marques, que leciona a modalidade na Escola Elizabel, com treinos diários.

A seleção teve participação de 22 estados brasileiros, Distrito Federal e Argentina, com exames médicos fisioterápicos e artísticos. A seleção durou três dias. Foram aprovadas 40 crianças, que iniciam na primeira série, e oito adolescentes, que vão para as series mais avançadas.

Os alunos classificados, aprovados pela escola, serão bolsistas e poderão ingressar no curso de dança clássica, com duração de até oito anos. Aos alunos também serão oferecidos benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência pré-hospitalar. As aulas iniciam em fevereiro.

Mudança de vida

Com a classificação do aluno para o Bolshoi, a mudança de vida vai ser radical. Emanoel partirá para Santa Catarina, cidade sede da Bolshoi Brasil.

A mãe dele, Candelaria Nascimento, ficou surpresa com a classificação de seu filho na disputa. Para ela, a batalha vai ser arrumar sua vida fora, em outro estado. “Fiquei super feliz. Está demorando a cair à ficha. Agora, tenho que me preparar para essa mudança de vida. Vou fazer de tudo para realizar o sonho de meu filho. Sei que não será fácil”, analisou.

Já Emanoel vive a alegria de ser o primeiro homem do estado a conquistar a vaga e ter o sonho realizado.