Aluno do Sesi conquista placa por mais de 100 mil inscritos em seu canal

O estudante João Vitor, de 17 anos, aluno da 3ª série do Ensino Médio da Escola do Sesi de Dourados, recebeu placa de 100 mil inscritos concedida pelo YouTube aos criadores de conteúdos no canal que atingem essa meta. Atualmente, o canal conta com mais de 175 mil inscritos e mais de 10 milhões de visualizações.

Segundo a coordenadora pedagógica da Escola do Sesi de Dourados, Sueli Matos, o estudante atingiu a marca de 100 mil inscritos no YouTube e foi homenageado pela equipe com o “Botão de Prata”, que traz o símbolo da mídia social e com o nome do canal, parabenizando pela tal meta atingida. “Essa conquista do aluno João Vitor é reconhecimento do seu trabalho, dedicação e esforço. Um excelente aluno que merece todo esse reconhecimento”, disse.

João Vitor começou a produzir vídeos para o YouTube em janeiro de 2014 dentro do seu quarto, tendo apenas um notebook e um videogame, onde gravava dicas e tutoriais nos jogos, com o objetivo de ajudar os usuários a ultrapassarem as fases e desafios propostos pelos games. Porém, o foco na produção de vídeos para o YouTube começou no dia 24 de setembro de 2015, com a criação do canal PlayerSixx, com o intuito de trazer vídeos de humor e “vlogs” para o entretenimento dos usuários.

A produção é caseira, que precisa apenas de um computador, uma câmera, ideias e muita vontade para o desenvolvimento dos vídeos, que muitas das vezes, chegam a viralizar, passando as mais de 500 mil visualizações, sendo que só no ano de 2017 o canal PlayerSixx conquistou mais de 140 mil inscritos, que variam de 8 a mais de 18 anos de idade. “É muito gratificante ver que está dando certo, querendo ou não, é difícil seguir esse caminho de produção de vídeos para o YouTube e fazer com que eles sejam reconhecidos pelos usuários”, declarou João Vitor.

Ele completa que foram muitas noites em claro, editando, gravando e, principalmente, pensando em novas ideias para que esse sonho se tornasse realidade. “Hoje, fico muito feliz ao ser reconhecido por muita gente, e até mesmo de pessoas que eu admiro muito, recebendo elogios e principalmente o carinho dos fãs, que sempre estão do meu lado apoiando nos momentos ruins que o canal passa. Posso dizer que está valendo muito a pena, e digo, mesmo que seja difícil, não recomendo a ninguém desistir, pois a recompensa pode estar mais perto do que se imagina”, finalizou.