Um menino de 9 anos atirou na própria coxa na tarde desta quarta-feira (17), no Colégio Adventista do Jardim dos Estados, em Campo Grande. O disparo também atingiu o pé do garoto.

A criança foi socorrida e encaminhada para o hospital Proncor. Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que o garoto entrou armado na escola e teria avisado alguns colegas que estava armado. Ele é filho de um agente de perícia da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

A assessoria do colégio informou que uma nota será emitida ainda hoje esclarecendo o caso.

Confira a nota oficial na integra:

"Nota do Colégio Adventista Jardim dos Estados

O Colégio Adventista Jardim dos Estados informa que na tarde desta quarta-feira, 17, um aluno do ensino fundamental, sem consentimento e conhecimento dos pais e da própria escola, entrou com uma arma, dentro da sua lancheira. Esta, ainda ali, disparou, atingindo o membro inferior do próprio aluno.

Imediatamente, foi chamado socorro médico para o aluno e os demais colegas foram encaminhados para outra sala, onde ficaram em segurança.

A escola lamenta o ocorrido e está prestando a assistência necessária à criança, à família e à polícia na investigação.

A segurança e bem-estar emocional dos alunos é preocupação primordial neste momento.

As aulas devem seguir normalmente a partir de amanhã. Os alunos que presenciaram o ocorrido e todos os que sentirem necessidade terão atendimento psicológico.

O estado de saúde do aluno é estável e não corre nenhum risco.

O Colégio está à disposição dos pais e alunos para mais esclarecimentos.

Assessoria de Comunicação - Educação Adventista do MS"

(*) Matéria alterada às 20h19 para acréscimo de informações.