Alunos abordam motoristas para alertar segurança no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) prestigiou a ação alusiva ao Movimento Maio Amarelo, realizada na manhã desta terça-feira (15), no colégio Elite Mace e organizado pelo Sindicato das Escolas Particulares de Mato Grosso do Sul (Sinepe).

A ação reuniu estudantes da educação infantil e do 1º ao 7º ano do ensino fundamental. Na ocasião, os alunos realizaram abordagem aos condutores que passavam pela avenida Fernando Corrêa da Costa para entregarem panfletos e adesivos, a fim de conscientizar sobre as atitudes no trânsito.

Ao longo do mês de maio, o projeto continua nas escolas da educação básica e faculdades. O evento contou com o apoio da Agência Municipal de Trânsito de Campo Grande (Agetran), do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPtran) e dos agentes de fiscalização de Trânsito do Detran-MS.

Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.