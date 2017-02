Alunos da academia do Sesc terão aulão de carnaval

As atividades serão das 18h30 às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo

No dia 22 de fevereiro alunos da academia do Sesc Camillo Boni terão aulão especial de Carnaval, na programação, uma apresentação especial dos alunos de percussão do Sesc Lageado.

As atividades serão das 18h30 às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo. A academia do Sesc Camillo Boni conta com equipamentos modernos e estrutura planejada para a prática de exercícios físicos.

A unidade oferece aulas em diversas modalidades, além dos esportes de quadra, musculação, alongamento, ginástica mix, mma, bike indoor, step, circuito funcional, abdominal, ritmos e avaliação físico-funcional.

O esporte é um dos pilares de atuação do Sesc, com foco na qualidade de vida da clientela comerciária e da comunidade em geral.

Serviço – O Sesc Camillo Boni está localizado na Avenida Afonso Pena, 3469. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3311-4300 e no site www.sescms.com.br