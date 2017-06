Alunos da Reme desenvolvem atividades contra o trabalho infantil

Conscientizar e informar a comunidade escolar sobre a importância do combate ao trabalho infantil. Com essa proposta, os alunos da escola municipal Maestro João Corrêa Ribeiro desenvolveram uma série de atividades durante a semana e o resultado foi apresentando para os professores e comunidade escolar.

Produção de cartazes e apresentações de danças foram algumas das atividades desenvolvidas em alusão a Semana Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Todas as produções buscaram levar pais e alunos a refletirem sobre questões de cidadania, além de fazer um alerta sobre a situação de crianças que ainda são encontradas em carvoarias e trabalhando como ambulantes, até serventes de pedreiro, é prática ainda existente em várias regiões do país.

Para a aluna Carine Rodrigues dos Santos, do 4º ano, as atividades mostraram os riscos do trabalho infantil e a importância de garantir à criança o direito de estudar.

“Eu aprendi que lugar de criança é na escola e gostei, porque conheci vários trabalhos que as crianças fazem e que não deveriam”, disse.

A dona de casa Elaine Dornas, que participou do evento, aprovou a iniciativa da escola em discutir o tema, já trabalhando a conscientização das crianças desde as séries iniciais.

“O mais interessante foi a atividade de caracterização dos alunos, mostrando os trabalhos em carvoaria e lava-jatos. A criança precisa saber que esse tipo de atividade é proibida para menores”, ressaltou.

Uma das professoras responsáveis pelo projeto, Keila Spencer, acredita que a principal arma contra o trabalho infantil é a informação.

“A conscientização no ambiente escolar e a sensibilização da sociedade devem ser feitas sempre. A população deve saber que empregar um menor é crime e uma grave violação aos direitos humanos fundamentais”, destacou.