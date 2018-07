Alunos da UEMS realizam avaliação física gratuita à população

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), oferece avaliação física gratuita para toda a população campo-grandense, em realização de um projeto de extensão do curso de Medicina.

No projeto "Esporte, Saúde e Lazer na Uems", alunos realizam avaliação física, como facilitadores, acompanhados do educador físico e professor do curso, Antônio José Grande.

Durante a avaliação são verificados aspectos como a composição corporal, flexibilidade, aptidão cardiovascular, força muscular e aferição de pressão arterial. Após a avaliação física, os alunos informam como planejar as atividades físicas.

Para participar basta fazer o agendamento online e ir até à unidade, localizada na avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155, no bairro Santo Amaro. Mais informações pelo e-mail [email protected]