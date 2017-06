Alunos do 5º ano do Sesi de Corumbá assistem a palestra sobre trânsito

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Corumbá assistiram a uma palestra sobre normativas de trânsito e preservação da vida em alusão ao Maio Amarelo. A palestra foi ministrada pelo agente de trânsito e educador social Diego Bertini, da Agetrat (Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá).

Para a aluna Ana Julia Nunes da Silva Pereira, a palestra conscientizou um pouco mais sobre os cuidados necessários no trânsito. “Faço questão de repassar as informações para os meus pais”. Para a aluna Amanda Mendes Antunes, os motoristas precisam ser conscientizados para não cometer erros no trânsito. “Assim poderemos diminuir o número de acidentes”.