Alunos do Instituto Mirim vêem na instituição oportunidade de melhorar de vida

Durante a manhã deste sábado (11), novos alunos do Instituto Mirim, que realizou a Aula Inaugural da Primeira Turma de 2017, expressaram suas expectativas em relação à instituição. Para os estudantes, o Instituto Mirim de Campo Grande é uma oportunidade de eles crescerem e melhorarem de vida.

O estudante Gustavo Douglas, de 15 anos, morador do Coophavila II, disse que não quer apenas aprender, quer também levar o novo do instituto cada vez mais para a frente. “Quero aprender bastante com o Instituto Mirim e contribuir com o futuro deste projeto. Levar o nome do Instituto Mirim mais para frente no mercado de trabalho”, disse.

Já Sabrina Luciana, de 15 anos, moradora no Jardim Presidente, espera ter melhores oportunidades. “Eu quero melhorar, crescer, ter um bom emprego e mais experiência”, afirmou.

E esta é a missão do Instituto Mirim de Campo Grande. Inaugurado em 1984, o instituto contribui na formação de cerca de 23 mil jovens em Campo Grande. Oportunizando a capacitação profissional a diversos estudantes, diminuindo a desigualdade social e econômica. Este ano serão 1000 jovens capacitados.

As ações são organizadas de forma a promover a integralidade no atendimento ao jovem e às famílias, a ampliação ao mercado de trabalho. E é com esta missão que o prefeito Marquinhos Trad participou da aula inaugural.

“O objetivo desta gestão é diminuir cada vez mais as desigualdades e multiplicar as oportunidades. Queremos ver nossos jovens no mercado de trabalho, mas para isso temos que dar a oportunidade de ele entrar neste mercado”, disse.

O prefeito ainda falou da importância dos empresários neste ciclo. “Quando a gente fala o valor da remuneração do mirim para o empresário, eles reclamam, falam que é caro. Mas se todos não fizerem sua parte como vamos mudar a realidade do nosso país?”, questionou.

“Sabemos que, muitas vezes, o poder público não faz sua parte. Mas o privado também tem que se envolver, não pode nos virar as costas”, afirmou.

Marquinhos ainda lembrou que a educação traz profundas mudanças nas vidas pessoas. “O Cleiton (Freitas Franco) também foi mirim, e hoje ele é diretor-presidente da Funsat. Ele está aqui nos mostrando que a educação é o melhor caminho a seguir”, disse.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Freitas Franco, reforçou a fala do prefeito e contou que após ter passado pela instituição entre em 1984 e 1988, se tornou oficial da marinha e depois professor. “Hoje eu sou diretor-presidente da Fundação de Trabalho de Campo Grande. A mensagem que eu passo para os novos integrantes do Instituto Mirim é que nunca deixem de estudar, somente o estudo pode nos levar para frente. Você pode ter tudo e perder, mas a educação é algo que ninguém te tira”, salientou.

R$100 mil em Cursos Online

Ciente da importância da educação na vida das pessoas e da responsabilidade social que todos tem com a cidade, o empresário Felipe Trindade, da Rede TV Box, decidiu doar R$ 100 mil em cursos de capacitação para os alunos do Instituto Mirim.

“Eu acredito que os empresários têm que ter um cunho social. Tem que ter um papel social de desenvolvimento da cidade. Eu bato muito na questão da educação, porque é a educação que move o mundo. A educação que traz o conhecimento necessário para a gente faça as transformações na sociedade, e foi com esse intuito que eu quis fazer essa doação em cursos educacionais para formação técnica e inserção no mercado de trabalho”, declarou.

Família Unida

Juntamente com a família, o Instituto Mirim tem como meta capacitar os jovens e levá-los para o mercado de trabalho. Para isso, a instituição tem um corpo profissional capacitado e atualizado para ensinar os estudantes.

A primeira-dama e presidente de honra do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), Tatiana Trad, contou que para poder capacitar os jovens e prepará-los para o mercado de trabalho, o instituto investe primeiro na educação de seus colaboradores.

“Capacitar os instrutores para fazer um melhor trabalho, para que estejam preparados para atender os nossos jovens, isso também é nossa missão. Trabalhamos em conjunto para atender esses 500 jovens que vão se formar no primeiro semestre deste ano. E no segundo são mais 500″, disse.

A presidente do Instituto Mirim de Campo Grande, Mairy Batista de Sousa, complementou salientando que as famílias devem estar sempre próximas dos jovens. “Queremos dizer às famílias e aos jovens que pretendemos oportunizar uma vida melhor. Este é o nosso papel”, afirmou.

A vice-prefeita Adriane Lopes emendou pontuando que este é o inicio do projeto que vai mudar a vida de cada um que estava ali. “Pais incentivem seus filhos a estudarem, a buscar o conhecimento. Muitos estão buscando esta oportunidade e vocês estão tendo”, finalizou.