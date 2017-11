Os alunos do 6º ano da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado realizaram na última terça-feira (14/11) uma oficina de pintura com produtos inusitados, como sal, frutas e vegetais. Segundo a diretora da escola, Silvia Lucia Bernardes Watanabe, o objetivo da atividade foi mostrar aos alunos as diversas formas de realizar uma pintura, utilizando diversos recursos além da tinta.

“No pátio da escola, montamos uma oficina de pintura e em cada mesa havia uma atividade de pintura diferente. Foram disponibilizadas folhas de sulfite para que todos participassem das atividades, os alunos realizaram com prazer a atividade, e descobriram como é simples fazer novas técnicas de pintura, inclusive com frutas e vegetais que chamou bastante a atenção de todos. Teve também pintura com sal e canudinhos que são bem simples de serem realizadas e todas têm o uso da tinta guache, detalhou Silvia Watanabe.

Na avaliação da auxiliar de biblioteca da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado, Jéssica Claudio Bastita da Silva, a atividade foi bastante divertida. ““É sempre muito bom realizar atividade de pintura, pois é um momento de diversão, imaginação e criatividade, onde as crianças criam suas próprias obras de arte”, destacou.

Para a aluna Laiza Victoria da Silva Paz, a oficina de pintura com frutas e vegetais foi algo bastante diferente. “Foi uma atividade muito divertida, pois realizamos várias pinturas usando nossa imaginação e as frutas e vegetais que deram um toque diferente”, disse. Já a aluna Isabela Lima Gotardo destacou a criatividade da atividade. “Essa atividade foi muito boa para desenvolvermos a nossa criatividade e nossa união também, além de ser muito divertida pelo fato de usarmos frutas e até sal para realizar a pintura”, finalizou.