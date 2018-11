Em clima de animação, os quase 60 alunos das escolas do Sesi de Mato Grosso do Sul participaram, nesta sexta-feira (23), em Goiânia (GO), da ambientação preparatória para a disputa da etapa regional do Torneio de Robótica FLL (First Lego League).

Eles tiveram a oportunidade de realizar o treinamento no espaço onde será a competição e colocar os robôs nas pistas de provas, que serão realizadas neste sábado (24).

Segundo a analista de educação do Sesi, Glaucia Aparecida Vital da Cruz Campos, que coordena a delegação de Mato Grosso do Sul, no sábado sairão as equipes classificadas para a fase nacional do torneio, que será de 15 a 17 de março de 2019, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), quando serão definidos os representantes do Brasil na etapa no mundial nos Estados Unidos em abril de 2019.

O professor da Escola do Sesi de Dourados, Wesley Sarati Coelho, reforçou que a etapa regional do Torneio de Robótica FLL de Goiânia é referência em todo o País. “É muito bacana vermos Mato Grosso do Sul investindo e suas equipes e pelos primeiros treinos e pela ambientação, pudemos notar que estamos no caminho certo. Estamos com uma energia renovada, com novos alunos participando, e esperamos realmente fazer um excelente trabalho”, afirmou.

Entre os novatos da competição, a aluna da Escola do Sesi de Naviraí, Mariana Gonçalves, se surpreendeu com o tamanho e com a animação do evento. “Superou minhas expectativas. Percebi uma união muito forte entre os times e que é muito legal. Realmente estou muito feliz por estar aqui, porque é uma oportunidade de conhecer outras pessoas, ver outras ideias. Com certeza é um momento muito enriquecedor porque saímos da nossa caixinha”, disse.

Já o aluno da Escola do Sesi de Três Lagoas, Diogo Gonçalves, o grande objetivo é trocar experiências e conhecimentos. “É uma oportunidade de ter uma noção melhor sobre como funcionam grandes eventos como este, para saber como me comportar e aprender a ser mais competitivo. Acredito que essa é uma oportunidade de realmente avaliar nossos trabalhos e verificar se eles são tão bons quanto os dos colegas de outros Estados”, finalizou.