Alunos do Sesi sensibilizam funcionários em ação sobre Novembro Azul

Os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Corumbá visitaram as dependências da unidade e sensibilizaram os funcionários do local sobre a campanha Novembro Azul. A ação tem como objetivo abordar o exame para detectar câncer nos homens, que está relacionado à idade, pois, conforme estatísticas do Ministério da Saúde, é possível perceber o aumento da doença ano após ano.

A iniciativa dos estudantes teve a coordenação da professora Aparecida dos Santos e, após as informações repassadas pela docente, eles desenvolveram pesquisas e debateram em sala de aula sobre o tema. Durante a visita, as crianças foram de sala em sala para falar sobre a importância de procurar um medico regularmente, bem como realizaram a entrega de laço azul e gelatina reforçando as informações.

Os alunos que tiveram uma experiência diferente estão satisfeitos com o resultado alcançado. "Eu fiquei muito feliz em fazer essa atividade, principalmente em poder cuidar da saúde do meu pai", comenou o aluno Henzo Silva. “Eu adorei informar os homens da escola sobre o Novembro Zzul. Me senti muito importante fazendo essa tarefa”, disse o estudante Cauã Carlos Lamim Cardoso.