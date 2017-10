Os alunos da educação infantil e do ensino fundamental do 1º ao 5º ano retornaram às aulas hoje (30) no Colégio Goyases, em Goiânia (GO). No último dia 20, um dos alunos do 8º ano atirou em colegas dentro da sala de aula, matando dois adolescentes e ferindo quatro.

Na semana passada, foram realizadas reuniões com psicólogos, pais e professores de todos os segmentos da escola. Os estudantes do ensino fundamental do 6º ao 9º ano retornam às aulas amanhã (31).

O estudante de 14 anos que atirou contra os colegas disse à polícia que era vítima de bullying e que se inspirou nos casos de Columbine, nos Estados Unidos, e Realengo, no Rio de Janeiro, em que atiradores também abriram fogo dentro de escolas.

Situação das vítimas

De acordo com o boletim médico do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) divulgado hoje, a adolescente Marcela Rocha Macedo, de 14 anos, está consciente e não reclama de dores. Ela foi atingida na mão, pescoço e no tórax, passou por procedimento cirúrgico e respira espontaneamente.

A outra vítima do ataque que permanece internada no Hugo é Isadora de Morais, de 14 anos. A menina levou três tiros e teve os dois pulmões perfurados. Ela sofreu uma lesão na medula e perdeu o movimento das pernas. Isadora permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado regular, consciente e respirando de forma espontânea, com auxílio de oxigênio. As duas não têm previsão de alta.

Os adolescentes Hyago Marques e Lara Fleury Borges, que sobreviveram ao ataque, já receberam alta. A menina, atingida por um tiro no punho, deixou o Hospital de Acidentados Clínica Santa Isabel no dia 24, e Hyago deixou o Hugo no dia 22. Dois estudantes foram mortos: João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, ambos de 13 anos.