Amapil presta esclarecimentos

NOTA DE ESCLARECIMENTO



É com grande consternação e extrema surpresa, que a empresa Amapil Táxi Aéreo Ltda., recebeu a informação de que seu nome foi citado na delação premiada dos proprietários da JBS, para “OPERAÇÃO LAVA JATO”, na qual indevidamente lhe imputou a pratica de emissão de notas fiscais falsas.



Primeiramente, ressalta-se, que a empresa Amapil Táxi Aéreo Ltda., fundada em 1974, JAMAIS teve seu nome envolvido em escândalos ou prática de qualquer conduta criminosa, especialmente, no que se refere à suposta emissão de notas fiscais falsas.



Especificamente, em relação à conduta mencionada na delação da JBS, INFORMA, que todos os procedimentos se referem a voos devidamente realizados, contabilizados e declarados aos órgãos competentes, conforme ficará comprovado, sem sombra de dúvidas.



Ressalta-se ainda, que a JBS já é cliente de longa data da empresa Amapil Táxi Aéreo, razão pela qual, estranha mais ainda o envolvimento do seu nome com a suposta prática de emissão de condutas não pertinentes à empresa.



Por isso, A Amapil Táxi Aéreo, ciente das suas responsabilidades e condutas, bem como certeza de que jamais praticou qualquer conduta criminosa, aguarda a intimação das autoridades competentes, para que preste os esclarecimentos necessários, e entregas de todos os documentos hábeis a comprovar a efetiva prestação de serviço relacionada às notas fiscais as quais foi mencionada na delação da JBS.



Por fim e sem mais a declarar, afirma-se que após os devidos esclarecimentos e acesso as demais informações nos autos, a empresa Amapil Táxi Áereo LTDA, tomará as medidas judiciais cabíveis, a fim de responsabilizar os delatores da JBS pelas declarações caluniosas.



AMAPIL TÁXI AÉREO LTDA.

Emerson Belaus de Carvalho Pereira