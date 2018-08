O deputado estadual Amarildo Cruz solicitou ao governador, Reinaldo Azambuja, a recuperação asfáltica de aproximadamente 120 km na Rodovia MS-306, no trecho entre os municípios de Chapadão do Sul e Costa Rica, região Norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o parlamentar, o trecho que liga as duas cidades sul-mato-grossenses tem um intenso tráfego de veículos que transportam passageiros, mercadoria e insumos. Além disso, os veículos pesados, associados ao deslocamento de grandes cargas também se utilizam da rodovia para realizar o translado de sua mercadoria.

Segundo Amarildo, em razão desses fatores, a recuperação asfática se faz necessária na MS 306. "A condição atual da rodovia é péssima. Existem muitos buracos, causados pelo trânsito intenso de veículos e, também, pelas chuvas que castigaram a região nos últimos anos. Diante desse cenário, a recuperação asfáltica de toda extensão da MS 306 é medida que se impõe visando à segurança do cidadão", disse o deputado.

Além do governador do Estado, uma cópia foi encaminhada também ao secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva.