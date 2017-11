Ambulância capota e paciente morre na BR 163

O paciente José Evangelista transportado por uma ambulância da Prefeitura de Coxim morreu após o veículo capotar na BR-163, em Rio verde de Mato Grosso, cidade a 194 km de Campo Grande.

Segundo o portal Edição MS, a ambulância levava o paciente para um consulta em Campo Grande. O motorista da ambulância, Edmundo Valente, passava pela cidade e ao entrar na rodovia bateu em outro veículo.

Com a chuva forte, a ambulância rodou na pista e caiu em uma ribanceira na margem da rodovia. O paciente foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, mas morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Com dores no peito, o motorista da ambulância, em observação no Hospital.