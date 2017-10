Ambulante morre em acidente na BR-163

O ambulante Raimundo Nonato de Freitas, de 62 anos, morreu na noite deste domingo (16), em um acidente de trânsito com um caminhão baú na BR-163, próximo ao Posto de Combustível Savana, em Campo Grande. Raimundo bateu de frente com o caminhão que seguia pela rodovia no sentido norte/sul.

Segundo informações de uma testemunha, às 19h45 o ambulante chegou ao posto de combustível, abasteceu R$ 40 e saiu em alta velocidade, “cantando pneu”, e entrou na rodovia no sentido contrário ao caminhão baú.

O motorista do caminhão baú relatou seguia normalmente quando o veículo em que Raimundo estava entrou em sua frente com os faróis apagados. O caminhoneiro afirmou que ainda tentou desviar, mas não conseguiu.

O ambulante, que comercializava panos e redes, ficou preso às ferragens e foi retirado do local por uma equipe de resgate da CCR MS VIA. O caminhoneiro não ficou ferido, mas foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado a Santa Casa da Capital.