Ambulantes protestam contra sorteio para vagas em terminais

As vagas foram abertas ao público

A poucas horas do sorteio das 135 vagas de recadastramento, os vendedores ambulantes dos terminais de transbordo da Capital protestam na frente da Prefeitura de Campo Grande. De acordo com um ambulante a manifestação é contra a inscrição do sorteio que será realizado ter sido aberta ao publico.

“Nós não concordamos com esse sorteio. Eles não fizeram a inscrição de quem já estava nos terminais. A inscrição para o cadastramento das vagas, que já são poucas, foi aberta para o público”, destacou o vendedor.

Para a categoria isso prejudica ainda mais a distribuição de vaga, pois vão concorrer com mais pessoas e que não trabalham com isso.