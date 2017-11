American Airlines terá que pagar R$ 50 mil a passageiros por três dias de atraso

Desembargadores da 5ª Câmara Cível, condenaram a companhia aérea American Airlines ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil a um grupo de passageiros que teve atraso de três dias no retorno de uma viagem internacional.

Os passageiros contrataram a empresa para uma viagem a Orlando, na Flórida. Na ocasião, o grupo foi visitar o parque da Disney. Na data prevista para o retorno, os voos de Orlando a Miami e, posteriormente de Miami a São Paulo, atrasaram, o que levou a perda da conexão Guarulhos – Campo Grande. O grupo só chegou na Capital, três dias após o previsto.

O grupo de passageiros tiveram que dormir no chão do aeroporto e permanecer por quatro horas dentro do avião, aguardando a decolagem que não aconteceu. Entre os transtornos sofridos também tiveram problemas com as bagagens que, em vez de serem recebidas quando chegaram a Campo Grande, foram recebidas somente uma semana depois, eles também tiveram problemas com a alimentação.

A empresa recorreu alegando ser excessivo o valor indenizatório fixado pelo juízo singular e que o atraso aconteceu em razão da manutenção da aeronave. Porém a ação foi negada e a companhia terá que pagar para cada passageiro o valor de R$ 50 mil e para uma das passageiras R$ 80 mil.