O turista americano levado nesta sexta-feira (6) à Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) do Rio após reagir a uma tentativa de assalto, pela manhã, em Ipanema, acabou preso por desacato à autoridade no início da tarde.

Segundo agentes da Polícia Civil, o estrangeiro Joe Ianco, de 54 anos, que já havia brigado com o assaltante na rua, tentou agredi-lo novamente na delegacia. Ele foi contido e os policiais pediram para que se acalmasse. Um deles foi xingado, em inglês, e acabou dando voz de prisão. Muito nervoso, Joe Ianco teve que ser imobilizado por policiais (veja no vídeo acima).

A confusão na delegacia se deu após o estrangeiro ter reagido a um assalto em Ipanema, horas antes. Vítima e ladrão entraram em luta corporal e o criminoso tentou atirar por duas vezes contra o turista, mas a arma falhou. Um policial militar atirou duas vezes contra o ladrão, mas errou os tiros, segundo as primeiras informações.

O turista, que é corredor de maratona, estava com o amigo Michael Bottari, de 57 anos. Os dois vieram de Nova York e chegaram no Rio em 26 de dezembro. A previsão de retorno deles é no domingo (8).

Anderson Cardoso, de 43 anos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele acumula 26 passagens pela polícia, por diversos crimes.

Ianco foi rendido dentro de um prédio na Rua Nascimento Silva. Após minutos apontando a arma para o estrangeiro, o ladrão fugiu usando uma bicicleta e Joe Ianco correu atrás.

Na Rua Farme de Amoedo, os dois começaram a brigar. O americano levou coronhada e o bandido correu até um taxista. Chegou a ameaçar o motorista com uma arma, mas foi imobilizado por outros taxistas e, em seguida, por PMs.

Um vídeo exibido no RJTV (veja abaixo) mostra um homem armado em Ipanema. Ele seria o criminoso que tentou assaltar o turista.

Vitima e assaltante sofreram escoriações em razão da briga e foram medicados no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. Em seguida, foram levados para a Deat para o registro de ocorrência.

O taxista José Atico, que chegou a ser rendido pelo assaltante, contou que a briga entre o estrangeiro e o suspeito durou pouco mais de 30 segundos.

"Eu estava parado no ponto quando ele surgiu por trás de mim e ficou apontando a arma para o policial. Alguém chegou por trás dele e segurou sua mão. Em seguida os PMs o imobilizaram", disse ele, acrescentando que não teve nem tempo de ficar nervoso: "Foi muito rápido, ainda pensei que a arma dele era de brinquedo. Só rezei para o policial não atirar".