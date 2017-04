Amigos fazem corrente de oração para recuperação de mulher baleada por ex-marido

O grupo de mensagens da turma de artes visuais que Pâmella Jennifer Garicoi faz parte ganhou mais um propósito. Usado para compartilhar informações sobre o curso, agora o grupo é usado para informar sobre a situação da amiga que foi baleada pelo ex-marido no dia 23 de março e está internada na Santa Casa de Campo Grande.

A turma se uniu e usa a ferramenta de comunicação para saber o que está acontecendo com Pâmella. “Nós estamos sempre procurando notícias sobre o caso dela, entramos em contato com a família para saber se precisam de ajuda e agora começamos uma corrente de oração por ela”, relata o colega de curso Wilson Mariz de Santana.

A atitude cresceu para que outras pessoas se mobilizassem e pudessem mandar sentimentos positivos para Pâmella. A corrente começou com Wilson que explicou que esta foi a forma que encontrou para expressar o que é ser cristão. “Ela é uma moça muito querida por todos nós na faculdade. E tem mais 50 pessoas na sala com o coração cheio de esperança movimentando uma corrente de oração”, relatou.

Foi preciso 20 minutos para que Wilson fizesse a arte e começasse a compartilhar a corrente. “Pedi para nossos amigos compartilharem a corrente e agora sempre recebo mensagem de pessoas contando que também estão em oração por ela”.

Wilson explica que a corrente de oração não tem denominação religiosa. “Cada com sua religião faz sua parte para ajudar e mandar sentimento positivos para ela. E para mim ser cristão é isso, é colocar em prática coisas boas, é movimentar algo”.

Estado de saúde

De acordo com a assessoria da Santa Casa, Jennifer está internada desde o dia 23 de março na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em tratamento de fratura da coluna vertebral com lesão da medula, em estado grave. Foram tirados os sedativos, para o organismo voltar estímulos.

Crime

No início da tarde do dia 23 de março, Pâmella procurou a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) para solicitar medida protetiva do ex-marido que estava agressivo por não aceitar o fim do relacionamento. Poucas horas depois foi surpreendida pelo ex onde trabalhava.

O ex-companheiro Johnny Souza efetuou um disparo que atingiu a primeira vértebra da coluna cervical da mulher. Logo em seguida ele disparou contra o próprio queixo.