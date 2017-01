Amor de quatro patas: para tratar cadela com câncer, jovem anuncia ensaio fotográfico

Quem tem um bichinho de estimação sabe que o amor pelos pets não tem limite, é o que mostra a história da fotografa Talita Franco, de 21 anos, e da vira-lata Mina, de 13 anos. Há duas semanas, Talita descobriu que Mina está com câncer e se não for tratada pode morrer.

Talita conta que descobriu a doença quando um caroço apareceu em Mina. “Passando a mão nela eu percebi que ela estava com um caroço na mama, mas achei que estava prenha. O caroço continuou crescendo muito rápido, então um amigo veterinário me alertou para tomar cuidado”.

Sem condições financeiras para pagar o tratamento de Mina, os pais de Talita falaram em sacrificar a vira-lata, foi quando a fotografa encontrou no seu trabalho uma solução. “É a última coisa que eu quero, vou lutar por ela”, contou Talita.

Em um grupo de comercio de uma rede social, a fotografa pediu ajuda anunciando seu trabalho. “Resolvi reduzir o valor dos meus ensaios para o quanto antes poder pagar a cirurgia dela, não quero ver ela morrer nos meus braços. Quero muito trabalhar por ela pra fazer seus últimos dias felizes”.

Depois de diagnosticada, Mina começou o acompanhamento veterinário. “Agora a gente tem que levar ela para fazer exames, ultrassom, raios-X do pulmão, para ver se o câncer se alastrou para os outros órgãos e então marcar a cirurgia. Depois vem o pós-operatório e tem que dar continuidade ao tratamento com a quimioterapia”.

Talita ainda contou que Mina foi um dos motivos pelo qual se apaixonou pela fotografia. “Me apaixonei por fotografia desde que sai do ensino que ensino médio, quando fiz o primeiro curso, mas quem mais me influenciou a amar fotografia foi ela e as caras que ela fazia para as fotos. Ela foi sempre a minha primeira musa”, explicou.





Atualmente Talita faz fotos de casamento e ensaios em geral, mas conta que assim como o a paixão pela profissão surgiu com a vira lata, seu objetivo era trabalhar com fotos de animais. “Quando eu comecei a fotografar eu sempre falava que eu ia fazer era foto de pets, minha maior vontade era fazer fotos de animais”, relatou.

Para conseguir arrecadar o valor o mais rápido e conseguir fazer a cirurgia, Talita fez uma promoção. “Fiz a promoção porque cada dia que passa ela fica pior”. Quem se interessou e quiser ajudar o telefone para contato é (67) 9 9201-0181 e quem quiser conhecer o Trabalho de Talita pode conferir no portfólio pelo instagram @ispirazionefotografia.