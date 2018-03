O empresário João Amorin e o ex-deputado federal Edson Giroto estão presos na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Campo Grande. Os dois principais alvos da Operação Lama Asfáltica se apresentaram na manhã desta sexta-feira (9), após a decisão do Superior Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (6).

Além de Amorin e Giroto, segundo a assessoria da Polícia Federal, o ex-prefeito de Paranaíba Wilson Roberto Mariano de Oliveira também se apresentou a PF na manhã de hoje. A PF informou que quatro acusados da Operação estão presos.

Decisão do STF

O ministro Ministro Alexandre de Moraes revogou o Habeas Corpus (HC) de João Amorin em julgamento na última terça-feira (6). A sentença que ordenou a prisão do dono da Proteco.

O HC havia sido deferido pelo Ministro Marco Aurélio em setembro de 2017, mas no julgamento do mérito do processo a maioria dos ministros denegou a ordem e revogou a liminar anteriormente concedida.

A decisão do STF afetou os demais réus da Lama Asfáltica: o ex-deputado federal Edson Giroto sua esposa Raquel Giroto, o ex-prefeito de Paranaíba Wilson Roberto Mariano de Oliveira e sua filha Mariane Mariano, Hélio Yudi que é ex-servidor da Agesul, Elza Cristina Araújo dos Santos advogada, secretária e sócia de João Amorim.