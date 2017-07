O Estabelecimento Penal “Máximo Romero”, em Jardim, agora conta com o dobro de câmeras de vigilância para monitorar pontos estratégicos do presídio, incluindo a unidade semiaberta, anexa ao prédio. O sistema de monitoramento foi instalado, na unidade prisional, há um ano pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) para auxiliar os agentes penitenciários na vigilância e monitoramento, tanto interno quanto externo, e esta semana foi ampliado.

Outra novidade, é que o sistema de abertura dos portões da portaria principal passou a ser através de travas elétricas. Além disso, foi instalado no setor um interfone para contato externo com as pessoas.

O diretor do presídio, Maycon Roslen de Melo, ressalta que as ações desenvolvidas visam oferecer melhores condições de trabalho aos servidores, bem como garantir mais segurança à unidade prisional. “A melhor visualização dos espaços contribui, também, para um monitoramento da muralha mais eficaz, já que a unidade está em área urbana e há grande fluxo de pessoas nos arredores”, pontua o diretor.

Ainda conforme o dirigente, as câmeras são de excelente resolução e alto alcance. Pelo monitor, tudo é acompanhado por um agente penitenciário e as informações ainda ficam gravadas em um disco rígido, caso sejam necessárias averiguações futuras.

Segundo o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, o aperfeiçoamento na segurança das unidades prisionais do estado, a exemplo do presídio de Jardim, é um dos focos de trabalho da instituição. “Para isso, contamos com um grande empenho por parte dos diretores das unidades prisionais, bem como das equipes de servidores, além do importante apoio de instituições parceiras como os Conselhos da Comunidade, Poder Judiciário e Ministério Público”, finaliza o dirigente.